وحشتوني بس تعبانة.. رحمة حسن توجه رسالة للجمهور

شاركت الفنانة رحمة حسن، ستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلّقت رحمة حسن: “وحشتوني أوي، وأسفة أني مش بنزل حاجة خالص، بس تعبانة جدًا بقالي كام يوم جدًا جدًا، وحشتوني أوي”.

وقد شاركت الفنانة رحمة حسن منشورًا أثار جدلا واسعا عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، بعد إعلانها إصابتها بالصلع.

رحمة محسن تهدد الجميع

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “من هنا ورايح أي مكان أو عيادة أو منتج أو أي حاجة أكون بشتري أو بعمل خدمة فيها أو تكون الخدمة حقيقي سيئة أو تسببلي أي أذى جسدي أو نفسي أو أي نوع من الأذى، هقول وهروح أشتكي وهقدم بلاغات ومش هسكت عن حقي تاني أبدًا”.

وأضافت: “كل مرة بسكت ومش بقول الخدمات المقدمة بتكون أسوأ ألف مرة ودا بيسبب أذى ليا كبير، وأنا مش هسامح أبدا أبدا تاني إن يحصلي حاجة وحشة بسبب خدمات المفروض إنها تحسن من حياتي مش تبوظها”.

وكشفت الفنانة رحمة حسن أنها تعاني في الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة، ينتج عنها معاناتها من سقوط شعرها.