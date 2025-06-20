من الشاشة إلى خطوط الموضة .. موهبة جديدة لـ رحمة حسن



كشفت الفنانة رحمة حسن عن جانب مختلف من شخصيتها الفنية بعيدًا عن التمثيل، حيث أعلنت عن شغفها بمجال تصميم الأزياء، وشاركت جمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لمشروع تصميم كانت قد عملت عليه في عام 2019، لكنه لم يرَ النور حينها.

وقالت رحمة في تعليقها على الصور:"مشروع اشتغلت عليه في 2019، ومش عارفة ليه مكملش؟، أو الشركة اختفت! مش عارفة لسه موجودة أو لا! بس كان حاجة كنت بعملها وأنا مبسوطة"

وأشارت إلى أن التصميم كان دومًا من أكثر الأمور التي تحبها، لافتة إلى أن لديها شغفًا آخر تتمنى العمل عليه منذ كانت طفلة، وقالت:

"لسه في حاجة تاني بحبها ونفسي اشتغل عليها من وأنا صغيرة جدًا، يمكن تكون هي دي الحاجة اللي دايمًا بشوف نفسي فيها، من زمان.. القريب مني بس هما اللي عارفين إيه هي.. إنشاء الله تتحقق في يوم."