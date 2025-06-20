فن احترام الآخرين .. مؤتمر الخدام الشهري بإيبارشية جرجا

نظمت إيبارشية جرجا، مؤتمرها الشهري للخدام والذي حمل شعار "فن احترام الآخرين"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجرجا، بحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية، وبمشاركة أكثر من ٣٣٠ خادمًا وخادمة من مختلف كنائس الإيبارشية، إلى جانب مجموعة من الآباء كهنتها.

بدأت فعاليات المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، كما تضمن ثلاث محاضرات ألقاها نيافة الأنبا مرقوريوس تناول فيها:

- الإيجابيات التي يجب مراعاتها لكسب احترام الآخرين.

- السلبيات التي ينبغي تجنبها للحفاظ على الاحترام المتبادل.

- كيفية كسب صداقة وقلوب الآخرين.

تضمن المؤتمر دراسة لمقدمة سفر التثنية كجزء من سلسلة دراسات الأسفار الخمسة، حيث تم تناول مقدمات أسفار التكوين والخروج واللاويين والعدد في المؤتمرات السابقة. كما شهد المؤتمر جلسة تفاعلية للأسئلة، أجاب فيها نيافته على استفسارات الخدام والخادمات. وفي نهاية اللقاء، تم توزيع كتيب بعنوان "من هو الأعظم؟" على جميع الحاضرين، بالإضافة إلى تكريم معلمي الخدمة التعليمية تقديرًا لجهودهم المتميزة.

يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تنظمها الإيبارشية بهدف تعزيز وتنمية مهارات الخدام روحيًا واجتماعيًا، في إطار خطة متكاملة لبناء خدام متميزين في خدمة الكنيسة والمجتمع.