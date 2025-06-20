كارمن بصيبص: الأمومة غيّرت حياتي .. وتجربة "إن غاب القط" لا تُشبهني

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن تفاصيل حياتها بعد تجربة الأمومة، وذلك عقب ولادة ابنتها "أندريا" في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن هذه المرحلة غيّرت الكثير في يومياتها وشعورها بالمسؤولية.

وقالت كارمن، في لقائها مع برنامج ET بالعربي:

"دايمًا بفكر إني عايزة ألحق حاجات كتير، وإن اللي بعمله كان لازم أعمله إمبارح، وكمان النوم والصحيان والقلق بليل.. طول الوقت بكتشف قصص وبتعلم إيه اللي لازم أعمله"، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها كأم جديدة.

وفي سياق آخر، تحدّثت كارمن عن مشاركتها في فيلمها الجديد "إن غاب القط"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير جزء كبير من مشاهدها.

وأضافت: "أقدم في الفيلم دور جديد عليّ ولم أقدمه من قبل، والشخصية التي أقدمها لا تشبهني على الإطلاق، وهذه التجربة مسلية جدًا بالنسبة لي كونها مختلفة عني".

وأوضحت بصيبص أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية التي تتضمن طابعًا من الأكشن، قائلة: "الفيلم يحمل قصصًا مختلفة في طريقته والحوار، ودوري مرتبط بالجانب الأكشن فقط".