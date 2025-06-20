مبدعو الفن .. معرض فني بأنشطة قصور الثقافة بأسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط، افتتاح معرض "مبدعو الفن" للطلاب الموهوبين، والذي نظتمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم.

افتتح المعرض جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، بحضور خالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط، وصفاء حمدان، مدير قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

ضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة قدمها طلاب مدرسة "سمارت"، وتنوعت ما بين الرسم والتصوير لموضوعات مختلفة أظهرت مواهبهم الفريدة وعكست رؤاهم الفنية.

وأشاد الحضور بجودة الأعمال وروح الابتكار التي ظهرت جلية في معروضات الأطفال، معتبرين أن هذا المعرض يمثل منصة هامة لاكتشاف ورعاية طاقات فنية واعدة، من شأنها أن تسهم في إثراء مستقبل الحركة الفنية.

نفذ المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال فرع ثقافة أسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك ضمن جهود هيئة قصور الثقافة المستمرة لدعم الإبداع وتنمية الذائقة الفنية لدى النشء.