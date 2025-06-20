مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

استغاث الفنان محمود عامر من خلال منشور له على الفيسبوك يناشد فيه أهل الفن لترشيحه للأدوار، بعد أن ضاق به الحال خلال الفترة الماضية بدون عمل.

عبّر محمود عامر، عن حزنه واستيائه من قلة مشاركته في الأعمال الفنية، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى صنّاع الدراما والسينما.

وأكد عامر أن طلب الفنان للعمل ليس عيبًا ولا نوعًا من التسول، بل هو حق مشروع.

وكتب عامر عبر حسابه على “فيسبوك”: “على فكرة إحنا لما بنطلب إن إحنا نشتغل فده مطلب مشروع ومش عيب ولا حرام ومفيش فيه أي إحراج أو قلق

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