قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟
فات الميعاد الحلقة 5.. أسماء أبو اليزيد تصفع زوجها بعد اعتدائه عليها
مدبولي: انقطاع الكهرباء مؤخرا حالات فردية.. وهذه حقيقة تخفيف الأحمال
15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل
محمد محسن أبو النور: إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن
نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا
رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات
إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة
خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة
من المجد إلى المنفى.. معركة واحدة أطاحت بالإمبراطور نابليون بونابرت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد
محمد شحتة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن فن الإفتاء ليس مجرد علم نظري يُلقَّن، بل مسئولية عظيمة تتطلب إعدادًا نفسيًّا راسخًا، وذكاءً فطريًّا نافذًا، وتأهيلًا علميًّا وشرعيًّا عميقًا، مشددًا على أن الإفتاء الرشيد يمثل صمام أمان للمجتمعات، وحِصنًا لحماية مقاصد الشريعة وصيانة الاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية لطلاب محافظة رياو الإندونيسية، بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

نظير عياد يؤكد حرص دار الإفتاء المصرية على دعم طلبة العلم

وأوضح مفتي الجمهورية، أن ما تلقاه الطلاب خلال فترة التدريب لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية لمسيرة علمية متواصلة، تستدعي دوام البحث والتأمل والتدريب، مشيرًا إلى حرص دار الإفتاء المصرية على دعم طلبة العلم وتأهيلهم ليكونوا سفراء للسلام، وحملةً للخطاب الديني الوسطي المعتدل في مجتمعاتهم. 

ودعا المفتى، الطلاب إلى مواصلة التواصل مع دار الإفتاء، خاصة من خلال ورش العمل والدورات التي تنظمها وحدة الحوار، والتي تُعنى بقضايا الفكر الإلحادي والتحديات المعاصرة، مؤكدًا أن الدار لا تدخر جهدًا في فتح أبوابها أمام طلاب العلم، ومدّ جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والدينية في مختلف دول العالم.

من جانبهم، عبَّر الطلاب المشاركون عن بالغ الشكر لفضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية، لما لمسوه من رعاية علمية وبيئة تدريبية متميزة، مشيرين إلى أن البرنامج أتاح لهم فرصة ثمينة للنهل من معين علمي وسطي يعكس رسالة الإسلام الحقيقية. 

وأكد الطلاب فخرهم بالتعلم في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وأن البرنامج شكّل نقطة تحوُّل في إدراكهم العميق لقضايا الفتوى، وأهمية الالتزام بالعلم والانضباط والمنهجية الوسطية، كما بيَّنوا أن عدد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في مصر يبلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة، وأن مثل هذه المبادرات تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والدعوية، وتمكنهم من نقل صورة صحيحة عن الإسلام في بلدانهم.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على الطلاب المشاركين، والتقاط الصور التذكارية مع فضيلة المفتي، وسط أجواء من الامتنان والتقدير.

الدكتور نظير عياد نظير عياد مفتي الجمهورية المفتى الإفتاء فن الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران تتعاقد على شراء 12 محركا من Rolls-Royce لطائرات A350-900

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 18.6.2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء ١٨ يونيو ٢٠٢٥

رئيس الوزراء

مدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار

بالصور

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

المزيد