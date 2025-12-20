أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول مكافحة شبكات تهريب المهاجرين

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الفرنسى دورة تدريبية فى مجال "مكافحة شبكات تهريب المهاجرين" خلال الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر 2025م بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بمُشاركة عدد (15) ضابط من وزارة الداخلية.

وتهدف هذه الدورة إلى تدريب عناصر الأمن المصرى على منهجية الكشف والتحقيق فى قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث شهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار (5) أيام تضمنت التدريب على إستراتيجيات التحقيق المالى والتعاون الدولى فى الجوانب الشرطية والقضائية ، مع إستعراض الأطر الشرعية والقانونية لجريمة الإتجار بالبشر ، فضلاً عن التعرف على التقنيات المستخدمة فى التحقيق فى قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية كما إستعرض الخبراء أهمية التعاون الأمنى والقضائى دولياً فى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

وأشاد الجانب الفرنسى بقدرات الضباط على إستيعاب برامج الدورة التدريبية والتى تنعكس مستقبلاً على تعزيز قدراتهم على العمل فى هذا المجال الذى يعتمد على التطور التكنولوجى وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية.

وإختتمت فعاليات الدورة بتكريم الضباط والخبراء من المُدربين وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية ، ومن جانبهم توجه مسئولو الجانب الفرنسى بالشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.