الدفاع المدني ينقل جثامين 94 شهيدا وسط مدينة غزة

قامت طواقم الدفاع المدني ، بنقل جثامين 94 شهيدا، حيث تم دفنهم سابقا خلال الحرب في مقابر عشوائية في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني، اليوم السبت، إنه جرى تسليم جثامين الشهداء إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، لعمل الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.





وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف أتمت نقل جثامين آلاف الشهداء ممن تم دفنهم في مناطق عشوائية، جزء منهم لم يتم التعرف على هويتهم، حيث جرى دفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح بالمحافظة الوسطى.