عبدالعاطي: إجماع روسي أفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن كلمات وزراء الخارجية المشاركين في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية أجمعت على أهمية هذه الشراكة وضرورة الإعداد الجيد للقمة الثالثة المقرر عقدها عام 2026.

إعداد خطة عمل

وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء مع درية عاطف مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن المشاركين شددوا على ضرورة إعداد خطة عمل تغطي الأعوام من 2026 حتى 2029، تمهيدًا لإقرارها خلال القمة المقبلة.

انعقاد قمة سان بطرسبورغ

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن المؤتمر تضمن أيضًا عملية جرد وتقييم لما تحقق منذ انعقاد قمة سان بطرسبورغ، بما يسهم في البناء على النجاحات السابقة ومعالجة التحديات.