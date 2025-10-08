بلوك كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت ليلى زاهر الأنظار بلوك كاجوال من سيارتها، وتفاعل معها جمهورها ومحبيها.

مسلسل “ولد وبنت وشايب”

تدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ، ، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ، إخراج زينة اشرف عبد الباقي.