فى ذكراه.. أحمد مظهر انضم إلى الضباط الأحرار وشارك في حرب 48 بفلسطين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد مظهر الملقب بفارس السينما المصرية، حيث قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.

وكان مظهر أحد ضباط الجيش المصري، وأحد أفراد تنظيم الضباط الأحرار، وتميزت شخصيته بالجدية والالتزام، التحق مظهر بكلية الطب البيطرى تلبية لرغبة والده ثم تركها إلى الكلية الحربية.

وتخرج من سلاح المشاة دفعة جمال عبدالناصر، ليشارك في حرب فلسطين عام 1948، لينضم الى تنظيم الضباط الأحرار، حيث أسند اليه قيادة مدرسة الفرسان في التنظيم عام 1952، وكان له دور في التمهيد للثورة قبل اندلاعها.

جاءت بداية أحمد مظهر الفنية من خلال ترشيح المخرج المسرحى زكي طليمات له ليؤدي دورا صغيرا في مسرحية "الوطن" عام 1948 قبل ذهابه للمشاركة في حرب فلسطين، كما رشحه المخرج إبراهيم عز الدين لفيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 عن قصة طه حسين، ولجأ لوزارة الحربية وطلب منها أن تمده بـ100 فارس بخيولهم، و300 من أفراد المشاة، وتصادف أن "مظهر" كان ضمن الـ100 فارس التي رشحتهم الشئون المعنوية.

وبعد قيام ثورة يوليو شرعت الثورة في إنتاج قصة كتبها يوسف السباعى بعنوان "رد قلبي" ورشحه المؤلف للقيام بدور البرنس علاء في الفيلم، ورفض الجيش التصريح له، فذهب إلى زميله وصديقه جمال عبد الناصر فنصحه بالتفرغ للعمل في السينما، وبالفعل ترك الجيش وتفرغ للسينما.

علاقة السندريلا واحمد مظهر

تسببت السندريلا سعاد حسني، في اتخاذ الفنان أحمد مظهر قررًا بإعتزال التمثيل، في أشد فترة توهج فيها، وتعود الحكاية إلى إصرار السندريلا سعاد حسني، على أن يسبق اسمها اسمه على أفيش أحد الأفلام.

وبسبب إصرار السندريلا، قرر الفنان الراحل بشكل جدي الإعتزال، وقام بفتح ورشة «ميكانيكا» لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، وكان معروفًا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.

وتراجع «مظهر»، عن قرار الاعتزال واشترك في أعمال فنية تليفزيونية وسينمائية، وتعاون مع السندريلا مرة أخرى في فيلمهما الأشهر «شفيقة ومتولي» عام 1978.

وموقف سعاد حسني لم يكن السبب الوحيد لتفكيره في هذا القرار بل جاء قرار خفض أجور جميع الفنانين باستثناء سعاد حسني ونادية لطفي ليزيده تصميما على اعتزال الفن.

فى أحد حواراته الصحفية لمجلة «الموعد» عام 1972، أعلن «مظهر» أنه يفكر في أن يفتتح ورشة إصلاح سيارات كبيرة فى منزله بمساعدة بعض الأصدقاء، حيث كان من المعروف عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.

كما قال أيضا أنه يفكر فى افتتاح استوديو للتصوير الفوتوغرافى بعدما حصل على شهادة جودة من المصور السينمائى أحمد خورشيد.