إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الحر بالقليوبية
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. كواليس زيارة طلعت زكريا للرئيس مبارك

طلعت زكريا
طلعت زكريا
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي ولد في عام 1960، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

مشوار طلعت زكريا الفني 

ولد طلعت زكريا عام 1960 وتخرج في قسم التمثيل والاخراج بمعهد الفنون العالي وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" التي تم عرضها في عام 1982 .

زيارة طلعت زكريا للرئيس الراحل مبارك

وفي لقاء سابق له، قال الفنان طلعت زكريا، إنه زار الرئيس الراحل حسني مبارك، أواخر أيامه في المستشفى قبل ذهابه إلى منزله، مضيفًا: "بيناديني بالطباخ".

وأضاف طلعت زكريا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "العاصمة"، أن الرئيس الأسبق أخبره قائلًا: "هو أنا مجرم عشان كدة جاي تباركلي".

زيجات طلعت زكريا 

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

أصعب مشاهد طلعت زكريا

كشف الفنان طلعت زكريا اصعب لحظات حياته من خلال لقاء تلفزيوني له قائلا:" بعد عرض فيلم طباخ الريس بشهر دخلت في غيبوبة لمدة شهرين لا اعلم سببها وانا اعتبر الشخص الوحيد الذي دخل في غيبوبة لهذة الفترة الطويلة لان الغيبوبة اقصاها عشرة ايام و اهلي كانوا منتظرين كلمة البقاء لله في اي وقت و انا اخدت عين نظرا لنجاح الفيلم".

وفاة طلعت زكريا

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي يوم 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع مرض التهاب السحايا.

طلعت زكريا الفنان طلعت زكريا أعمال طلعت زكريا أفلام طلعت زكريا ذكرى وفاة طلعت زكريا

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

