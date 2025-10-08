فى ذكرى وفاته.. كواليس زيارة طلعت زكريا للرئيس مبارك

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي ولد في عام 1960، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

مشوار طلعت زكريا الفني

ولد طلعت زكريا عام 1960 وتخرج في قسم التمثيل والاخراج بمعهد الفنون العالي وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" التي تم عرضها في عام 1982 .

زيارة طلعت زكريا للرئيس الراحل مبارك

وفي لقاء سابق له، قال الفنان طلعت زكريا، إنه زار الرئيس الراحل حسني مبارك، أواخر أيامه في المستشفى قبل ذهابه إلى منزله، مضيفًا: "بيناديني بالطباخ".

وأضاف طلعت زكريا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "العاصمة"، أن الرئيس الأسبق أخبره قائلًا: "هو أنا مجرم عشان كدة جاي تباركلي".

زيجات طلعت زكريا

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

أصعب مشاهد طلعت زكريا

كشف الفنان طلعت زكريا اصعب لحظات حياته من خلال لقاء تلفزيوني له قائلا:" بعد عرض فيلم طباخ الريس بشهر دخلت في غيبوبة لمدة شهرين لا اعلم سببها وانا اعتبر الشخص الوحيد الذي دخل في غيبوبة لهذة الفترة الطويلة لان الغيبوبة اقصاها عشرة ايام و اهلي كانوا منتظرين كلمة البقاء لله في اي وقت و انا اخدت عين نظرا لنجاح الفيلم".

وفاة طلعت زكريا

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي يوم 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع مرض التهاب السحايا.