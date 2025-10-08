بعد تصدرها التريند.. عايدة رياض تكشف الحقيقة الكاملة عن شائعة زواجها

تصدّرت الفنانة القديرة عايدة رياض تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول شائعات حول ارتباطها، إلى جانب تصريحات غير صحيحة نُسبت إليها من بعض الصفحات المجهولة على السوشيال ميديا.

وفي تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، علّقت عايدة رياض على تلك الشائعات قائلة: "لا أهتم بالإشاعات، لكنّي أضحك على تلك التي تتعلق بالحب والارتباط."

يُذكر أن الفنانة عايدة رياض تألقت مؤخرًا في مسلسل "220 يوم"، الذي تم عرضه مؤخرًا، ويتكوّن من 15 حلقة.

المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.