قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قمر 25.. مصطفى قمر يطرح "اللي كبرناه" و"أصل الأيام" ويتعاون مع عمرو مصطفى فى "حبيت"

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أعلن مصطفى قمر عن انتهائه من تصوير اغنيتين جديدين بطريقة الريليكس وهما "اللى كبرناه" و"أصل الأيام"حيث من المقرر ان يتم طرحهما خلال الأيان القليلة المقبلة.

الأغنيتين ضمن البوم مصطفى قمر الجديد الذى يحمل اسم “قمر 25” كما يقوم مصطفى قمر بتصوير أغنية “حبيت” الذى يتعاون فيها مع الفنان عمرو مصطفى.

ألبوم مصطفى قمر الجديد “قمر 25 ” 

وأعلن النجم مصطفى قمر عن استعداده لإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذي يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتي الألبوم محملاً بالعديد من المفاجآت الموسيقية التي تعكس تنوعاً كبيراً في الألوان الغنائية.

ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من الألبوم خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجاً من الألحان والأفكار الجديدة التي يراهن عليها لإرضاء جمهوره، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الموسيقى.

ويبدأ مصطفى قمر أولى خطوات إطلاق الألبوم بطرح 3 أغانٍ يوم 30 سبتمبر الجاري، وهي:"حبة استجمام" و"اللي كبرناه" و"أصل الكلام"، وكل أغنية تحمل طابعاً خاصاً من حيث الفكرة والمضمون، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو ريليكس.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

وطرح النجم مصطفى قمر بوستلار ألبومه الجديد الذى يحمل إسم قمر 25، وظهر من خلاله بلوك جديد نال اعجاب جمهوره .

ألبوم "قمر 25" يأتي ليؤكد مكانة مصطفى قمر كأحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بخطوات مدروسة وموسيقى تواكب تطلعات الجمهور.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر أعمال مصطفى قمر أغاني مصطفى قمر حفل مصطفى قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

المخدرات

ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الدعاء

الفرق بين العفو والعافية.. البحوث الإسلامية يوضحها

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد