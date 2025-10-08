مهرجان كان يدعم المواهب السينمائية الصاعدة.. تفاصيل منحة إقامة المخرجين

في إطار مسيرتها الرائدة التي تمتد لأكثر من ربع قرن، رسّخت إقامة مهرجان كان السينمائي (La Résidence du Festival de Cannes) مكانتها كمنصة أساسية لاكتشاف ودعم المواهب الجديدة في السينما العالمية، فمنذ انطلاقتها، استقبلت الإقامة فنانين أصبحوا اليوم من أبرز الأسماء في الصناعة، أمثال لوكريسيا مارتيل، وكورنيل موندروتشو، ونادين لبكي، وناداف لابيد، ولوكاس دونت، وكارلا سيمون.

وتأتي النسخة الخمسون من البرنامج كمحطة رمزية مهمة في تاريخه، تجسد استمرارية وحيوية هذا المشروع الذي مكّن على مدى سنوات عديدة، العشرات من صانعي الأفلام من اتخاذ خطوات حاسمة نحو نضجهم الفني والمهني.



اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 وحتى 15 فبراير 2026، ستستضيف الإقامة في باريس ستة مخرجين شباب من خلفيات ثقافية وجغرافية متنوعة، وهم:

أليتسا بيدناريكوفا (سلوفاكيا)

فيديريكو لويس (الأرجنتين)

ماكسيـم ناكونيشني (أوكرانيا)

لايـس سانتوس أراوجو (البرازيل)

باران سارماد (إيران)

ديان فايس (جنوب أفريقيا)



وخلال فترة الإقامة التي تمتد لأربعة أشهر ونصف، سيستفيد المشاركون من بيئة إبداعية مكثفة ومحفزة، تجمع بين الدعم الفردي والاجتماعات الجماعية مع مهنيي الصناعة السينمائية، ما يعزز تطور مشاريعهم السينمائية قيد التطوير، ويهيئهم لخطوات أكثر رسوخًا في عالم السينما الدولية.