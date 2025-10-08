قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في عيد ميلادها.. زيجات شيرين عبد الوهاب وسر خلافها مع الهضبة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 43، والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس، وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

وتحدثت شيرين عن خميس مرات قليلة منها تصريحها الشهير في أحد برامج الإعلامي نيشان، وقالت إنها تزوجته لكي تتخلص من الزن الذي فرضه عليها، وأن الزيجة كان محكوما عليها بالفشل من البداية، واستمرت لأنه كان دائمًا ما كان يهدد بالانتحار لو انفصلا عن بعضهما.

أما الحب الأبرز في حياة شيرين فكانت فى زيجتها الثانية من الموزع الموسيقي أيضًا محمد مصطفى، وكانت شيرين هي التي طلبت الزواج منه وتمت الزيجة وأنجبا طفلتين، ثم دأب الخلاف بينهم وانفصلا، وكانت تريد العودة له مرة اخرى وتوسط الفنان محمد هنيدي للصلح إلا أن هزيمة نادي الزمالك يومها كانت السبب في عدم إكمال التصالح.

أما الزواج الثالث فكان من حسام حبيب والذى استمر لمدة 6 سنوات، وشهد عديد من الأزمات المختلفة حتى انتهت بالانفصال. 

شيرين وأزمة مع الهضبة عمرو دياب

في عام 2017 تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع البحث الاجتماعي، بعد أزمة مع الفنانة عمرو دياب، بعدما قالت في أحد حفلاتها بمهرجان قرطاج " إحنا مبقاش عندنا في مصر غير تامر حسني وحماقي إحنا حليتنا غيرهم.. والتاني خلاص راحت عليه".

وعلى الفور تدخل الفنان عمرو مصطفى، الذي شن هجومًا عنيفًا عليها قائلًا: "أنك تطلعي تشتمي الوحيد اللي واقف في وش التيار ضد الفن الهابط، اللي أمثالك نشروه في البداية وحاولنا ننشلك من القاع وللأسف كنت أول واحد انتشلك بأغنية وطنية".

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب أعمال شيرين عبد الوهاب أغاني شيرين عبد الوهاب ميلاد شيرين عبد الوهاب

