دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
فن وثقافة

الموعد الرسمي لطرح فيلم الإثارة الجديد Run

قسم الفن

أعلن المخرج الألماني أوفه بول عن الموعد الرسمي لطرح فيلم الإثارة الجديد Run، والمقرر عرضه بالتزامن في أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم خلال شهر نوفمبر القادم.

يتناول الفيلم قضية المهاجرين، من خلال قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الدراما والتشويق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أماندا بلامر وسامي الشيخ وجيمس روسو وأولريش تومسن.

كانRun  قد عُرض في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين، حيث لاقى اهتمامًا واسعًا من النقاد وصناع السينما.

ويضم فريق عمل الفيلم ممثلين وفنيين من أكثر من سبع جنسيات مختلفة، من بينها إنجلترا، الولايات المتحدة، إيطاليا، الدنمارك، مصر، الصومال، والمغرب.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المهاجرين من دول إفريقية مختلفة يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط نحو إيطاليا. ومع انحراف القارب عن مساره، تتصاعد حدة التوتر بين المهاجرين والمهربين، لتتحول الرحلة إلى صراع من أجل البقاء.

