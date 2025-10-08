أعلن المخرج الألماني أوفه بول عن الموعد الرسمي لطرح فيلم الإثارة الجديد Run، والمقرر عرضه بالتزامن في أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم خلال شهر نوفمبر القادم.

يتناول الفيلم قضية المهاجرين، من خلال قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الدراما والتشويق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أماندا بلامر وسامي الشيخ وجيمس روسو وأولريش تومسن.

كانRun قد عُرض في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين، حيث لاقى اهتمامًا واسعًا من النقاد وصناع السينما.

ويضم فريق عمل الفيلم ممثلين وفنيين من أكثر من سبع جنسيات مختلفة، من بينها إنجلترا، الولايات المتحدة، إيطاليا، الدنمارك، مصر، الصومال، والمغرب.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المهاجرين من دول إفريقية مختلفة يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط نحو إيطاليا. ومع انحراف القارب عن مساره، تتصاعد حدة التوتر بين المهاجرين والمهربين، لتتحول الرحلة إلى صراع من أجل البقاء.