أبطال وصناع فيلم ضي في ضيافة منى الشاذلي

يحل أبطال وصناع فيلم "ضي" ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء غد الخميس على قناة "ON".

يحكي المخرج كريم الشناوي عن كواليس صناعة العمل الذي خاض عدد من التحديات بداية من العملية الإنتاجية ومرورا بإقناع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم ووصولا لظهور الفيلم في قالب فني إنساني ولا يقع في فخ النخبوية ويكون جاذبًا للجمهور.

ويعرب الشناوي عن سعادته بسبب تفاعل الجمهور ونجاح الفيلم في شباك التذاكر، موضحًا أنه خاض مخاطرة كبيرة برفقة صديقه ومؤلف العمل هيثم دبور بعدما قررا إنتاج الفيلم.

فيما يقول المؤلف هيثم دبور إن الفكرة جاءت حينما شاهد رئيس جمعية مهتمة بمرضى الألبينو منذ 6 سنوات وهو يتحدث عبر التلفاز وكان الرجل من أصول نوبية فغزل الفكرة من هذا السؤال: كيف كان يعيش هذا الرجل طفولته؟

وتحكي الفنانة إسلام مبارك عن فرحتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان بغداد الدولي، وحصول الفيلم على عدد من الجوائز. وأشارت الفنانة السودانية إلى معاناتها خلال تصوير الفيلم بسبب سفرها بين السودان ومصر بسبب الأوضاع التي مرت بها السودان.

ويقول بدر محمد الشاب الذي تدور حوله الأحداث إن مشاركته بالفيلم جاءت بفضل معلمته التي رأت منشورا يطلب ممثلا تنطبق عليه مواصفات تشبهه، وأضاف أنه ممتن للتجربة ومشاركة كبار الفنانين الذين دعموه بشكل كبير خلال تصوير العمل.

أما حنين سعيد فتقول إن العمل مع المخرج كريم الشناوي كان حلما وإنها لم تصدق تواجدها ضمن فريق العمل، معتبرة "ضي" طريقها للاجتهاد والسعي الدائم لتقديم أعمال فنية متميزة.