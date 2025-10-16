"هيدي كرم" تعلق على العلامة المادية بين الزوج وزوجته : اتربينا غلط

أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بتصريحات جديدة لها، تحدثت فيها عن المفاهيم الخاطئة التي تربت عليها بعض الفتيات فيما يخص العلاقة المادية بين الزوج والزوجة.

وقالت هيدي في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «إحنا اتربينا على إنه أنتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، أنتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته، لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن أنتي ما بتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط».

وأضافت: «الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر، إنك زوجة وقفتي معاه ودعمتيه».

https://www.instagram.com/reel/DP0ulMdiAn-/?igsh=eWZmZ2NwajE0ejZz

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم مشاركتها في بطولة مسلسل «وتر حساس» بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد على رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.