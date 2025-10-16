قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"هيدي كرم" تعلق على العلامة المادية بين الزوج وزوجته : اتربينا غلط

هيدي كرم
هيدي كرم
يمنى عبد الظاهر

أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بتصريحات جديدة لها، تحدثت فيها عن المفاهيم الخاطئة التي تربت عليها بعض الفتيات فيما يخص العلاقة المادية بين الزوج والزوجة.

وقالت هيدي في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «إحنا اتربينا على إنه أنتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، أنتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته، لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن أنتي ما بتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط».

وأضافت: «الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر، إنك زوجة وقفتي معاه ودعمتيه».

https://www.instagram.com/reel/DP0ulMdiAn-/?igsh=eWZmZ2NwajE0ejZz

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم مشاركتها في بطولة مسلسل «وتر حساس» بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد على رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج. 

الفنانة هيدي كرم العلاقة المادية بين الزوج والزوجة إنستجرام آخر أعمال هيدي كرم بطولة صبا مبارك محمد علاء إنجي المقدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

حسام عبد الحميد

من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس وزراء المجر

أوربان: لن أؤيد مصادرة الأصول الروسية إذا عرّضت الشركات المجرية للخطر

بيت هيجسيث

طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطرارياً في بريطانيا

وزير المالية السوري

دمشق: علاقاتنا مع موسكو تتطور.. وروسيا أمام فرص كبرى للمشاركة في إعادة الإعمار

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد