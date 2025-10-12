هيدي كرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات العامة.



إطلالة هيدي كرم في أحدث ظهور



تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت بلوزة ستان ذا أكمام طويلة واتسمت ببعض الألوان المميزة ونسقت معها جيبة بنفس الألوان.



انتعلت هيدي كرم حذاء ذا كعب عالي مع حقيبة يد نفس الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيدي كرم بخضلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع بشرتها.