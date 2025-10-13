وزير الاستثمار: الحكومة ترسخ بيئة استثمارية طويلة الأجل

صرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة.

وأضاف أننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتدشين خطوط الإنتاج جديدة بمصنع شركة بمدينة السادس من أكتوبر.

كما أوضح الوزير أن هذا الاستثمار يمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة. مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، من المتوقع أن يرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، مما يعزز موقع الشركة كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية من مصر.

وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية وتوفير فرص تدريب للشباب. وأكد أن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.