مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

تُعقد غدا الاثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لما أعلنته الرئاسة المصرية، فإن قائمة المشاركين الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء تشمل قادة ومسؤولين يمثلون الدول والمنظمات الآتية: "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وملك الأردن، وأمير قطر، وأمير الكويت، وملك البحرين، ورئيس فلسطين، ورئيس تركيا، ورئيس إندونيسيا، ورئيس أذربيجان، ورئيس فرنسا، ورئيس قبرص، والمستشار الألماني، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء إسبانيا، ورئيس وزراء اليونان، ورئيس وزراء أرمينيا، ورئيس وزراء المجر، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس وزراء كندا، ورئيس وزراء النرويج، ورئيس وزراء العراق، ونائب رئيس دولة الإمارات، ووزير خارجية سلطنة عمان، وسكرتير عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، ووزير الدولة للشئون الخارجية للهند، وسفير اليابان بالقاهرة".