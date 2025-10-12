قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر لتعيينها بمجلس الشيوخ

الدكتورة أماني فاخر
الدكتورة أماني فاخر
حسام الفقي

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  الدكتورة أماني عبد العزيز فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة وإدارة الأعمال وعميد الكلية الأسبق، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن قائمة الشخصيات المعينة لعام 2025.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته واعتزازه بانضمام واحدة من القامات الأكاديمية البارزة بالجامعة إلى عضوية مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاختيار يُعد تتويجًا لمسيرتها العلمية والإدارية المتميزة، ودورها الفاعل في خدمة قضايا الاقتصاد والتنمية والمجتمع.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الدكتورة أماني فاخر تمثل نموذجًا مشرفًا للأستاذ الجامعي الذي يجمع بين الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية والرؤية المجتمعية، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها الوطنية، والمساهمة في صياغة السياسات التي تدعم التعليم والاقتصاد وتمكين المرأة والشباب، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة

