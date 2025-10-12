شيري عادل تتألق في دبي بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة شيري عادل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في دبي.

إطلالة شيري عادل

تألقت شيري عادل في دبي بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البرتقالي وكان لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ شيري عادل في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيري عادل بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.