بعد الأربعين.. كيف تهيئين نفسك لمرحلة انقطاع الطمث

انقطاع الطمث (أو سن اليأس) هو مرحلة طبيعية في حياة المرأة، تعني توقف الدورة الشهرية بشكل دائم نتيجة تراجع إنتاج الهرمونات الأنثوية (الإستروجين والبروجستيرون) من المبيضين. عادةً يحدث بين سن 45 إلى 55 عامًا، لكن قد يختلف من امرأة لأخرى.



فيما يلي توضيح الأعراض والخطوات اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة



أولًا: أعراض انقطاع الطمث

تظهر الأعراض تدريجيًا خلال مرحلة ما قبل الانقطاع (ما قبل سن اليأس)، وتشمل:

عدم انتظام الدورة الشهرية

قد تصبح أقصر أو أطول أو تتوقف لأشهر ثم تعود.

الهبات الساخنة والتعرق الليلي

شعور مفاجئ بسخونة في الوجه أو الجسم مع تعرق، خصوصًا أثناء الليل.

تغيرات المزاج والنوم

توتر، قلق، اكتئاب بسيط، أو صعوبة في النوم.

جفاف المهبل وضعف الرغبة الجنسية

بسبب انخفاض هرمون الإستروجين.

تغيرات في الجلد والشعر

فقدان النضارة، جفاف البشرة، تساقط الشعر أحيانًا.

زيادة الوزن وتوزيع الدهون في الجسم

خاصة حول منطقة البطن.

ضعف التركيز والذاكرة المؤقتة

تراجع الكتلة العضلية وكثافة العظام

مما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام

ثانيًا: الخطوات اللازمة في هذه المرحلة



1. الفحص الطبي الدوري

زيارة طبيب النساء والغدد الصماء بانتظام لمتابعة الهرمونات والعظام.

إجراء تحاليل مثل:

قياس هرمون FSH وLH والإستروجين

كثافة العظام (DXA scan) مرة كل سنتين.

2. النظام الغذائي

الإكثار من:

الأطعمة الغنية بالكالسيوم (اللبن، الزبادي، الجبن، السردين).

فيتامين D (التعرض للشمس يوميًا أو مكملات).

الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة.

تقليل:

الكافيين، السكريات، الأطعمة الدهنية، والتوابل الحارة التي قد تزيد الهبات الساخنة.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

تمارين المشي واليوغا ورفع الأوزان الخفيفة للحفاظ على صحة العظام والمزاج.

4. دعم نفسي واجتماعي

التحدث مع الأصدقاء أو مختص نفسي لتخفيف التوتر والتغيرات المزاجية.

5. العلاج الهرموني (إذا لزم الأمر)

بعض الحالات تستفيد من العلاج التعويضي بالإستروجين تحت إشراف الطبيب، لتقليل الهبات الساخنة وجفاف المهبل، لكن يجب تقييم المخاطر والفوائد جيدًا.

6. العناية بالبشرة والشعر

استخدام مرطبات طبيعية أو طبية مناسبة، والاهتمام بالتغذية وشرب الماء الكافي.