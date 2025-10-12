أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه.. ومصر لديها خطط استراتيجية لحماية أمنها المائي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذّر من خطورة أزمة المياه التي تواجهها دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تواجه عجزًا مائيًا كبيرًا يتطلب إدارة دقيقة وفعّالة للموارد المتاحة.

وقال موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، من داخل شرم الشيخ، على هامش الإعداد لـ قمة السلام، إن إدارة منظومة المياه في مصر تحتاج إلى أعلى درجات الكفاءة، خصوصًا في مجالي الصرف الزراعي والتحلية، موضحًا أن مصر تمتلك 3 من أفضل محطات تحلية المياه في العالم، وعلى رأسها محطة المحسمة.

وأضاف موسى أن إثيوبيا تستخدم سد النهضة كورقة سياسية للضغط على مصر، قائلًا: «إثيوبيا عاملة السد عشان يدايقونا ويغرقونا»، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة تلك التحديات، من أبرزها “مشروعات مفيض توشكى” وعدد من المشروعات الأخرى التي تسهم في استيعاب أي طارئ مائي محتمل.

وأوضح موسى أن إثيوبيا تمتلك مساحات زراعية ومياه ضخمة، وكان بإمكانها توظيف السد للتنمية وتوليد الكهرباء بدلًا من استخدامه كأداة سياسية، مشيرًا إلى أن مصر بفضل قيادتها الرشيدة تتعامل مع الأزمة بعقلانية وحزم في الوقت ذاته.

ونوه أحمد موسى بأن الرئيس السيسي أكد بوضوح أنه لا يستطيع أحد تهديد أمن مصر أو المساس بحقوق أكثر من 100 مليون مواطن، مشددًا على أن قضية المياه تظل قضية استراتيجية حاسمة، تتطلب إدارة مستدامة، وتعاونًا إقليميًا يضمن حقوق الشعوب في التنمية والحياة.