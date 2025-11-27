موعد مباراتي نهائي مونديال الناشئين وصاحب الميدالية البرونزية والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم للناشئين في مواجهة حاسمة على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن نهائي بطولة مونديال تحت 17 عامًا.



وتقام مباراة نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بين البرتغال والنمسا اليوم الخميس على أرض ملعب خليفة الدولي في الدوحة في تمام الساعة السادسة مساء.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة نهائي كأس العالم للناشئين بين البرتغال والنمسا هذا اليوم الخميس على أرض ملعب خليفة الدولي في الدوحة.



وصل منتخب النمسا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعد تجاوزه منتخب إيطاليا في نصف النهائي.



فيما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على نظيره منتخب البرازيل بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



أحرز منتخب النمسا هدفين فقط على مدار مشواره فى بطولة كأس العالم للناشئين.



بينما حافظ منتخب البرتغال على نظافة شباكه في مواجهة نظيره منتخب البرازيل فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.







البرازيل وإيطاليا



يلتقي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الخميس منتخب البرازيل نظيره منتخب إيطاليا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة البرازيل وإيطاليا فى تحديد المركز الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

