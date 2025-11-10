موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة

يخوض منتخب مصر للناشئين اختبارًا مصيرًيا ضد إنجلترا، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

ويستهدف منتخب مصر بقيادة مدربه أحمد الكاس، تحقيق الفوز على إنجلترا لضمان بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، إلى جانب صدارة المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في مونديال الناشئين بالفوز على هايتي 4-1، ثم تعادل مع فنزويلا 1-1 في الجولة الثانية.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وإنجلترا والقناة المجانية الناقلة

وتنطلق مباراة مصر وإنجلترا في السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سباير زون 7، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب المجموعة الخامسة

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط.