مباريات الزمالك القادمة في بطولة كأس عاصمة مصر

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق سموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراته السابقة مع فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يحقق الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته لخوض المباريات المقبلة بقوة.

وتستعرض مباريات الزمالك القادمة في البطولة على النحو التالي:

الجولة الرابعة – الخميس 1 يناير 2026: الاتحاد السكندري vs الزمالك – استاد برج العرب، الساعة 5 مساءً

الجولة الخامسة: راحة للزمالك

الجولة السادسة – الأحد 11 يناير 2026: الزمالك vs نادي زد – استاد القاهرة، الساعة 8 مساءً

الجولة السابعة – الخميس 15 يناير 2026: المصري البورسعيدي vs الزمالك – استاد برج العرب، الساعة 8 مساءً

ويهدف الزمالك للاستمرار في النتائج الإيجابية ضمن البطولة، مع التركيز على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحقيق الانتصارات في المباريات الحاسمة قبل الدخول في المنافسات المحلية والقارية الكبرى.

