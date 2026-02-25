قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بروكسل تتوقع تقليص الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم

بروكسل تتوقع تقليص الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم
بروكسل تتوقع تقليص الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم
أ ش أ

كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة قد تتجه قريبًا إلى تبسيط نطاق رسومها الواسعة المفروضة على المنتجات التي تحتوي على الصلب والألمنيوم، وهي مسألة شكلت مصدر توتر في العلاقات عبر الأطلسي ونقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية.

وبحسب مصادر مطلعة على توجهات التكتل وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تقدم خلال أسابيع على تقليص عدد السلع الخاضعة لرسوم بنسبة 50% والمطبقة على ما يُعرف بالمنتجات “المشتقة” التي تحتوي على هذين المعدنين.

وكان الاتحاد الأوروبي يسعى منذ فترة للحصول على إعفاءات من هذه الرسوم الواسعة، معتبرًا أنها تتعارض مع الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي، والذي وضع سقفًا جمركيًا عند 15% لمعظم الصادرات الأوروبية؛ إلا أن الولايات المتحدة دأبت على تحديث قائمة المنتجات المشتقة بشكل دوري، ما أدى إلى توسيع نطاق السلع الخاضعة لمعدل الـ50%، لتتجاوز القائمة حاليًا 400 منتج.

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق، فيما امتنعت المفوضية الأوروبية عن الإدلاء بأي تعليق رسمي.

وأكدت المصادر أن التعديلات المرتقبة لن تشمل الرسوم المفروضة على الأشكال الأولية أو السلعية من الصلب والألمنيوم.

أدى التوسع المستمر في قائمة المنتجات المشتقة إلى تعقيد مهمة الشركات في تحديد نسبة المكونات المعدنية ضمن السلع المصدّرة، ما قلّص عمليًا من الفوائد المتوقعة للاتفاق التجاري الموقع العام الماضي بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور المحتمل في وقت حساس للعلاقات عبر الأطلسي، إذ بات التصديق على الاتفاق التجاري الأمريكي -الأوروبي موضع شك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما سُمّي بالرسوم “المتبادلة” على مستوى العالم.

وردًا على حكم المحكمة، فرضت الولايات المتحدة رسمًا عالميًا جديدًا بنسبة 10% يُضاف إلى الرسوم المطبقة وفق مبدأ الدولة الأكثر رعاية، ما قد يرفع الرسوم على بعض الصادرات الأوروبية إلى مستويات تتجاوز السقف المنصوص عليه في الاتفاق التجاري.

وفي هذا السياق، علّق البرلمان الأوروبي العمل التشريعي الخاص بالموافقة على الاتفاق، مطالبًا بمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية الجديدة للإدارة الامريكية .

ورغم هذه التحديات، أشار الطرفان إلى رغبتهما في الحفاظ على الاتفاق، حتى وإن استغرق الانتقال إلى إطار تجاري جديد عدة أشهر، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المنتجات التي تحتوي على الصلب والألمنيوم المفاوضات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد عقل

فى ذكراه.. قصة آخر 5 أيام بحياة أحمد عقل

أحمد عقل

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. ملك الأدوار الصغيرة الذي صنع حضورا لا ينسى

دينا الوديدي

لجأت لشيخ وطبيب نفسي.. دينا الوديدى تروي معاناتها فى 5 سنوات

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد