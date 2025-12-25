قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ننشر توقعات البنك المركزي للتضخم بعد خفض الفائدة.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

قال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم في مصر شهدت تطورات منذ الشهر الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي لنسب تراجع بلغت 12.3%.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن قرار خفض الفائدة 1% قبل قليل، أنه بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلا أن معدلات التضخم تراجعت .

ويعزي تراجع التضخم الحاد في انخفاض التضخم للسلع الغذائية مسجلًا 0.7% وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 4 سنوات، ليصل التضخم الأساسي 12.5% بسبب ارتفاع اسعار السلع غير الغذائية خصوصًا الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية فقد سجل التضخم العام والأساسي ما بين 0.3 و 0.8% خلال نوفمبر 2025 على التوالي، في الوقت الذي يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم  والذي تلاشي تدريجيًا نظراً  لآثار الصدمات السابقة.

وأوضح البنك المركزي أن توقعاته تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي ٪14 في المتوسط خلال عام 2025 مقابل ٪28.3 في العام الماضي. 

وبالنسبة لعام 2026 فإنه من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من نفس العام وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر معدلات التضخم التضخم السنوي الأساسي سعر الفائدة أسعار السلع غير الغذائية التضخم العام أسعار المحروقات لجنة السياسيات النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدوارا لا تتعلق بها

محمد الشافعي والمؤرخ الكانب الصحفي

الشافعي: لا بد من إعادة كتابة التاريخ الوطني وتقديم نماذج بطولية للشباب لتعزيز الانتماء والعطاء للوطن

نتنياهو

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد