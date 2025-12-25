نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

حلت الفنانة نهال عنبر ضيفة على برنامج ورقة بيضا، تقديم الإعلامية يمني بدراوي، والمذاع على قناة النهار، والذي تحدثت فيه عن حياتها الفنية وخطواتها خلال الفترة المقبلة وكشفت عن رأيها في بعض الأمور الشخصية .

وتحدثت نهال عنبر عن بداية دخولها الوسط الفني قائلة: "والدتي كانت رافضة دخولي الوسط الفني، ورفضت 3 أفلام قوية بطولة مطلقة أما نجم كبير، وذلك بسبب وجود مشاهد جريئة في العمل، فرفضته".

وعن دورها النقابي قالت: "مرت عليا حالات صعبة من خلال عملي في النقابة، ولكن من أصعب الحالات كان فنان ليس لديه أهل ولا أسرة، كنت أذهب إليه يومياً حتى أطمئن على حالته الصحية، وقبل وفاته كان يمسك بيدي، ويقول لي "ماتمشيش" رافضة الافصاح عن اسمه للحفاظ على الخصوصية، مشيرة إلى أنها تراعي غير القادرين وغير المشهورين أكثر وتتفرغ لهم .

وعن وفاة والدتها قالت: "كانت بداية الصدمات في حياتي، وكانت حالتي النفسية سيئة للغاية، واستعنت بطبيب نفسي بعد الوفاة، وتوفيت شقيقتي أيام كورونا وفقدت شيئا مهما جداً في حياتي"، كما تحدثت عن رحيل شقيقها الوحيد قالت: " شعرت بأن هناك أزمة يمر بها، وهو يعيش بمفرده في أمريكا، وحاولت التواصل معه لكنني فشلت، حتي أخبرت الشرطة وتم كسر باب الشقة ووجدته متوفي منذ شهر ونصف ".

وعن قرار استقالة د . أشرف زكي من نقابة المهن التمثيلية قالت، "رفضت قرار أشرف زكي ، فهو ظهر ودعم معي، أتذكر يوم جاء لي حالة قلب مفتوح وهو ساعدني وقال لي دخلي الحالة بس، وليس على الجانب الطبي فقط، ولكنه مهتم أيضاً بالمسرح والنقابة، ويهتم بكرامة الفنان وصورة الفنانين، ويدعم النقابة مادياً ".

ورفضت نهال عنبر الظهور كضيفة شرف قائلة: "أرفض الظهور كضيفة شرف، فقد رفضت 3 أعمال لهذا السبب لأن الورق يأتي لي غير متكتمل، ولا أستطيع قراءة كل الأبعاد، فأنا لي تاريخ كبير ومشرف، وقررت أن أقدم دورا كبيرا ومهما أو لا أقدم شيئا ".

وتأثرت نهال عنبر بشدة أثناء الحديث عن مديرة أعمالها جيجي التي رحلت منذ أيام، قائلة "كانت آخر مكالمة بينا الساعة 4 الفجر، وفوجئت أن زوجها يرسل لي رسالة بأنها توفيت، فلم أستوعب الأمر في البداية واتصلت على هاتفها، ليؤكد لي الخبر وداخل في نوبة بكاء شديدة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ضعف في عضلة القلب .

وعن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل قالت: "دكتور أشرف زكي لحقه بالليل في منزله ونقله على المستشفي، وهو في تحسن بفضل الله"، وتحدثت عن الفنانة عبلة كامل وغيابها قائلة، "تحدثت معاها مرة واحدة فقط منذ فترة، فهي شخصية تحب الخصوصية وأنا أقدر ذلك ".

وعن تعدد زيجاتها قالت، "الناس جوزتني لناس معرفهاش ولا عمري شوفتها، ولكني تزوجت مرتين فقط أبو ابني، وحالياً زيجة من خارج الوسط الفني، وحياتي الشخصية اعتبرها خد أحمر ولا أتحدث عنها".

وعن رأيها في انفصال نجلها حسام الحسيني عن زوجته بعد عشرة دامت 21 عاما قالت، "تم الانفصال منذ 5 سنوات، ولكن الاجراءات انتهت منذ أيام، وحاولت مراراً وتكراراً الاصلاح بينهما، فهي مثل ابنتي بالضبط وأحبها كثيراً، ولكنه قرارهما وأحترمه، والعلاقة بينهما جيدة".

وردت بشأن انتقادات الجمهور بعد نشر صورتها بـ "مكياج" أمام الكعبة موضحة أنها ليس لها علاقة بالأمر، وأن فتاة من فريق السوشيال ميديا الخاص بها التي فعلت ذلك، واعتذرت لها كثيراً، مشيرة إلى أنها تحترم قدسية أي مكان تدخله، وإذا دخلت الأزهر ترتدي الحجاب.