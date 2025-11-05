نتائج مثيرة في كأس العالم للناشئين.. التشيك تتألق والسعودية تخسر بصعوبة

شهدت منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تُقام حاليًا بمشاركة أبرز المنتخبات الشابة في العالم، يومًا حافلًا بالإثارة والمفاجآت اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، حيث أسفرت المباريات عن نتائج كبيرة أبرزها فوز منتخب التشيك بنتيجة عريضة على طاجيكستان، بينما تلقى منتخب السعودية خسارة صعبة أمام النمسا.

أبرز نتائج مباريات اليوم:

بنما 1 - 4 جمهورية أيرلندا

طاجيكستان 1 - 6 التشيك

باراجواي 1 - 2 أوزبكستان

النمسا 1 - 0 السعودية

مالي 3 - 0 نيوزيلندا

الولايات المتحدة 1 - 0 بوركينا فاسو

فرنسا 2 - 0 تشيلي

كندا 2 - 1 أوغندا

واصل منتخب التشيك تحت 17 عامًا تألقه اللافت في البطولة، بعدما حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة (6-1) على نظيره الطاجيكي، في واحدة من أكبر النتائج حتى الآن.

وأظهر المنتخب التشيكي أداءً هجوميًا قويًا، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على صدارة مجموعته والتأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، تعرض منتخب السعودية للناشئين لهزيمته الأولى في البطولة، بعد خسارته بهدف دون مقابل أمام النمسا.

ورغم محاولات الأخضر المتكررة في الشوط الثاني، إلا أنه فشل في استثمار الفرص التي سنحت له لتحقيق التعادل، ليكتفي بالخروج دون نقاط.

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025، وسط صراع قوي بين المنتخبات الأوروبية والآسيوية والأفريقية من أجل حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد البطولة اهتمامًا جماهيريًا واسعًا حول العالم، كونها تمثل محطة مهمة لاكتشاف نجوم المستقبل في كرة القدم العالمية.