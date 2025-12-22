مريم كريم أمين تهدي تكريمها في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي إلى محمد صبحي

رصدت عدسة صدى البلد مشاركة الإعلامية مريم كريم أمين في حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي، والذي شهد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وخلال الحفل، أعربت مريم كريم أمين عن سعادتها بالتكريم عن برنامجها الإذاعي، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل دافعًا كبيرًا لها لمواصلة مشوارها الإعلامي، كما أهدت تكريمها إلى النجم الكبير محمد صبحي، تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في دعم الفن الهادف والرسالة الثقافية.



وشهد الحفل أجواء احتفالية مميزة، تخللتها كلمات مؤثرة وتكريم لعدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات الفن والإعلام، في إطار الحرص على دعم الإبداع والتميز.

https://youtube.com/shorts/b-zlTCApdbs?si=42kCsiE_E50qbM0S