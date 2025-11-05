أشرف حلمي رئيسا لبعثة مصر في الألعاب الافريقية بأنجولا .. ومطيع للدورة الأولمبية فى داكار



اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، في اجتماعه الذي عقده مساء اليوم الأربعاء، اختيار الكابتن أشرف حلمي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، رئيسا لدورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تقام في أنجولا خلال ديسمبر المقبل.

كما تم اختيار الأستاذ محمد مطيع، السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للجودو، رئيسا للدورة الأولمبية للشباب التي تقام في مدينة داكار 2026.

وتشارك مصر خلال دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا ديسمبر المقبل ببعثة رمزية تتمثل في عدد 6 اتحادات رياضية وتعتبر مشاركاتهم من باب التأهل لأولمبياد الشباب بداكار 2026 وثلاث اتحادات (رفع الأثقال، الدراجات، الكاراتيه) يشاركون على نفقتهم الخاصة لرغبتهم في المشاركة كاحتاك قوي في هذا الحفل الأفريقي

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.