المغرب يتلقى هزيمة ثقيلة أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

تلقى منتخب المغرب للناشئين خسارة قاسية أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في مدينة الريان القطرية على ملعب رقم 8 بمنطقة أسباير.

وجاءت الأهداف البرتغالية عبر كل من أراجاو وكابرال، إلى جانب ثنائية لكل من ميد ونيتو، في الدقائق 19 و22 و29 و44 و46 و60، ليؤكد المنتخب البرتغالي تفوقه التام في اللقاء.

وتُعد هذه الخسارة، الثانية لمنتخب المغرب في البطولة، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام اليابان، فيما واصل المنتخب البرتغالي عروضه القوية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من البرتغال واليابان وكاليدونيا، ويواجه مهمة صعبة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.