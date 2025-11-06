قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدرديري يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المغرب يتلقى هزيمة ثقيلة أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

حمزة شعيب

تلقى منتخب المغرب للناشئين خسارة قاسية أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في مدينة الريان القطرية على ملعب رقم 8 بمنطقة أسباير.

وجاءت الأهداف البرتغالية عبر كل من أراجاو وكابرال، إلى جانب ثنائية لكل من ميد ونيتو، في الدقائق 19 و22 و29 و44 و46 و60، ليؤكد المنتخب البرتغالي تفوقه التام في اللقاء.

وتُعد هذه الخسارة، الثانية لمنتخب المغرب في البطولة، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام اليابان، فيما واصل المنتخب البرتغالي عروضه القوية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من البرتغال واليابان وكاليدونيا، ويواجه مهمة صعبة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

