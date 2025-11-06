بعد فشل مفاوضات الأهلي.. فاتح تريم يقترب من تدريب هذا المنتخب

أكد تقرير صحفي، اقتراب المدير الفني التركي فاتح تريم، من تولى تدريب منتخب التشيك.

وكان فاتح تريم ضمن المرشحين لتدريب الأهلي، حيث دخلت الإدارة في مفاوضات معه، قبل أن تستقر على التعاقد مع الدنماركي يس توروب، في النهاية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فاتح تريم قريب للغاية من تدريب منتخب التشيك، خلفاً للمدرب إيفان هاشيك.

تريم يستعد لبدء مغامرة جديدة

وأضافت أن فاتح تيريم المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم التركية والمعروف باسم "الإمبراطور"، مستعد تماما لمغامرة جديدة في مسيرته.

وكان فاتح تريم غادر جالاتا سراي في عام 2022، ثم تولى تدريب باناثينايكوس اليوناني خلال موسم 2023-2024، بينما كانت آخر تجاربه التدريبية مع الشباب السعودي، الموسم المضي.