أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط

تمكنت الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من استخراج 4 مصابين من أسفل انقاض انهيار منزلين قديمين بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وجار البحث عن ناجين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

انهيار منزلين قديمين

بالانتقال والفحص والمعاينة الأولية، تبين انهيار منزلين قديمين صادر لهما قرار خطر داهم بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا، وتم استخراج 4 مصابين من أسفل الأنقاض فيما يجري البحث عن ناجين.