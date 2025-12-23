قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
حوادث

استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط

الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
إيهاب عمر

واصلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط جهودها المكثفة للبحث عن شخص مفقود أسفل أنقاض انهيار منزلين بالطوب الأحمر، مكونين من ثلاثة طوابق، بعزبة العور بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا.

 انهيار منزلين مأهولين بالسكان


وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزلين مأهولين بالسكان بعزبة العور التابعة لقرية أولاد إلياس.


وعلى الفور، انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الحماية المدنية والإنقاذ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزلين مملوكين لكل من أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين.
وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن استخراج أربعة مصابين من أسفل الأنقاض، وهم: أشرف رشدي مكين، وناعسة مكين بطرس (35 عامًا)، والطفلتان دميانة بشاي ومريم بشاي، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن بشاي رشدي مكين، الذي لا يزال مفقودًا أسفل الأنقاض حتى الآن، وسط إجراءات تأمين الموقع واتخاذ التدابير اللازمة.

أسيوط قوات الحماية المدنية والإنقاذ شخص مفقود أنقاض انهيار منزلين مركز صدفا قرية أولاد إلياس سيارات الإسعاف فرق الحماية المدنية والإنقاذ

