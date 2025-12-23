استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط

واصلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط جهودها المكثفة للبحث عن شخص مفقود أسفل أنقاض انهيار منزلين بالطوب الأحمر، مكونين من ثلاثة طوابق، بعزبة العور بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا.

انهيار منزلين مأهولين بالسكان



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزلين مأهولين بالسكان بعزبة العور التابعة لقرية أولاد إلياس.



وعلى الفور، انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الحماية المدنية والإنقاذ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزلين مملوكين لكل من أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن استخراج أربعة مصابين من أسفل الأنقاض، وهم: أشرف رشدي مكين، وناعسة مكين بطرس (35 عامًا)، والطفلتان دميانة بشاي ومريم بشاي، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن بشاي رشدي مكين، الذي لا يزال مفقودًا أسفل الأنقاض حتى الآن، وسط إجراءات تأمين الموقع واتخاذ التدابير اللازمة.