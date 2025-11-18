موعد مباراة بوركينا فاسو وأوغندا بـ كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

يلتقي عصر اليوم الثلاثاء منتخب بوركينا فاسو نظيره منتخب أوغندا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لـ الناشئين مواليد 17 عاما التي تستضيف منافساتها في الوقت الراهن دولة قطر.

وتنطلق مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب أوغندا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لـ الناشئين مواليد 17 عاما التي تستضيف منافساتها في الوقت الراهن دولة قطر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب أوغندا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لـ الناشئين مواليد 17 عاما التي تستضيف منافساتها في الوقت الراهن دولة قطر.

خيول بوركينا تسقط ألمانيا بـ كأس العالم

فجر منتخب بوركينا فاسو مفاجأة مدوية بالفوز على ألمانيا، حامل لقب البطولة، بنتيجة 1-0، في إطار الدور الـ 32 كأس العالم للناشئين المُقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، لتتأهل إلى الدور الـ 16 لمواجهة منتخب أوغندا.

أحرز محمد زونجو الهدف الوحيد في مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب ألمانيا فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات كأس العالم لـ الناشئين تحت 17 عاما بقطر مبكراً في الدقيقة الـ 5 من عُمر المباراة، قبل أن تستمر ألمانيا في الضغط على بوركينا فاسو لمُعادلة النتيجة، لتنتهى المباراة بصعود بوركينا فاسو و خروج ألمانيا مبكراً.

أوغندا تهزم السنغال بـ كأس العالم

حقق منتخب أوغندا للناشئين مفاجأة مدوية في كأس العالم تحت 17 عاما، المقامة حاليا في قطر، وذلك بتأهله للدور ثمن النهائي اليوم السبت بفوزه على نظيره السنغالي (1 ـ 0).

وفي مواجهة إفريقية خالصة، هي الثانية في منافسات دور الـ32، قدم المنتخب الأوغندي أداء متميزا ليواصل ملحمته المونديالية التاريخية في أول مشاركة له على الإطلاق في كأس العالم للناشئين.