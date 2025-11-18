قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
رياضة

موعد مباراة بوركينا فاسو وأوغندا بـ كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

منتخب اوغندا
منتخب اوغندا
يسري غازي

يلتقي عصر اليوم الثلاثاء منتخب بوركينا فاسو نظيره منتخب أوغندا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لـ الناشئين مواليد 17 عاما التي تستضيف منافساتها في الوقت الراهن دولة قطر.

وتنطلق مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب أوغندا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لـ الناشئين مواليد 17 عاما التي تستضيف منافساتها في الوقت الراهن دولة قطر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب أوغندا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لـ الناشئين مواليد 17 عاما التي تستضيف منافساتها في الوقت الراهن دولة قطر.

خيول بوركينا تسقط ألمانيا بـ كأس العالم  

فجر منتخب بوركينا فاسو مفاجأة مدوية بالفوز على ألمانيا، حامل لقب البطولة، بنتيجة 1-0، في إطار الدور الـ 32 كأس العالم للناشئين المُقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، لتتأهل إلى الدور الـ 16 لمواجهة منتخب أوغندا.

أحرز محمد زونجو الهدف الوحيد في مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب ألمانيا فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات كأس العالم لـ الناشئين تحت 17 عاما بقطر مبكراً في الدقيقة الـ 5 من عُمر المباراة، قبل أن تستمر ألمانيا في الضغط على بوركينا فاسو لمُعادلة النتيجة، لتنتهى المباراة بصعود بوركينا فاسو و خروج ألمانيا مبكراً.

أوغندا تهزم السنغال بـ كأس العالم

حقق منتخب أوغندا للناشئين مفاجأة مدوية في كأس العالم تحت 17 عاما، المقامة حاليا في قطر، وذلك بتأهله للدور ثمن النهائي اليوم السبت بفوزه على نظيره السنغالي (1 ـ 0).

وفي مواجهة إفريقية خالصة، هي الثانية في منافسات دور الـ32، قدم المنتخب الأوغندي أداء متميزا ليواصل ملحمته المونديالية التاريخية في أول مشاركة له على الإطلاق في كأس العالم للناشئين.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

