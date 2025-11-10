منتخب مصر يتأهل لدور الـ 32| ترتيب ناشئي الفراعنة في مونديال الناشئين

تأهل منتخب مصر لـ الناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي إلى الدور الـ 32 من منافسات مسابقة كأس العالم للناشئين 2025 والمقامة حاليًا في دولة قطر.

جاء ذلك بسبب تفوق منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس في عدد النقاط على 4 منتخبات أصحاب مركز ثالث، وهم: "قطر نقطتين- المغرب 3 نقاط- كوستاريكا نقطة- تونس 3 نقاط".

وجاء ترتيب منتخب مصر لـ الناشئين بقيادة أحمد الكاس فى دور المجموعات على النحو التالي:

1- فنزويلا 7 نقاط

2- إنجلترا 6 نقاط

3- منتخب مصر 4 نقاط

4- هاييتي بدون نقاط

وتلقي منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس خسارة أمام نظيره منتخب إنجلترا تحت 17 عاما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم للناشئين بقطر.

وسجل منتخب إنجلترا الهدف في الدقيقة 14 من عمر المباراة،في شباك منتخب مصر للناشئين عن طريق ريجين هيسكي لاعب فريق الناشئين بنادي مانشستر سيتي.

وألغى الحكم هدفا لمنتخب مصر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجله حمزة الدجوي بداعي التسلل.

وتصدى عمر عبد العزيز، حارس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، لركلة جزاء نفذها ريجين هيسكي في الدقيقة 64،



وخاض الفراعنة الصغار، المباراة بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف ، حمزة الدجوي ، أدهم فريد، مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال ، باسل مدحت ، أنس رشدي.

خط الهجوم: بلال عطية ، ابراهيم النجعاوي ، حمزة عبد الكريم.



لائحة الحسم في كأس العالم للناشئين 2025

في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط؛ تُطبّق اللائحة التالية لتحديد المراكز:



عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.



فارق الأهداف في تلك المباريات.



عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المشتركة.



فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة



مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

الجولة الأولى: فاز منتخب مصر على هايتي 4–1.

الجولة الثانية: تعادل مع فنزويلا 1–1.



وبهذه النتائج، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا التي تتساوى معه في النقاط.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي بنتيجة 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرة

مصر – 4 نقاط.

فنزويلا – 4 نقاط.

إنجلترا – 3 نقاط.

هايتي – 0 نقاط.