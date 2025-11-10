حزب العربي الناصري يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 .. صور

شكل حزب العربي الناصري برئاسة النائب محمد أبو العلا عضو مجلس الشيوخ غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك في المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

أوضح الحزب أن غرفة العمليات بدأت عملها منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، لمتابعة انتظام التصويت ورصد نسب المشاركة أولًا بأول، إلى جانب التنسيق مع مقار الحزب في المحافظات لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ ،أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لرصد كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية، مع التواصل المستمر مع أعضاء الحزب والقيادات الميدانية في المحافظات لتوفير تقارير دورية عن سير الانتخابات حتى غلق اللجان.

وأشار إلى أن تشكيل غرفة العمليات يأتي في إطار حرصه على دعم المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الديمقراطي، ومتابعة مجريات العملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها ونزاهتها، مؤكدًا أن وعي الناخب المصري يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم.

أكد على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة من الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ يسوده النظام والمصداقية، يعكس صورة مشرفة للديمقراطية المصرية.