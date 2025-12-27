ليفربول يفوز بثنائية على وولفرهامبتون ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق رايان جرافنبرخ وفلوريان فيرتز في الدقيقتين 41، 42.

فيما جاء هدف وولفرهامبتون عن طريق سانتياجو بوينو في الدقيقة 51.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي،فريمبونج.

خط الوسط: ماك أليستر، غرافنبيرخ، كورتيس جونز

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، فيدريكو كييزا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 32 نقطة،فيما يتذيل فريق وولفرهامبتون الترتيب بنقطتين فقط.