الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
رياضة

الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار

باسنتي ناجي

أشادت الصفحة الرسمية لـ نادي ليفربول بـ مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

الصفحة الرسمية لـ ليفربول

وشاركت صورة اللاعب محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقةً:اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار".

وأبدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، والتي حسم بها المنتخب المصري تأهله رسميًا إلى الدور التالي قبل خوض الجولة الثالثة.

وأكد محمد صلاح، في تصريحاته عقب اللقاء، أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا فرض سيطرته على فترات طويلة من اللقاء، وقال إن المنافس يمتلك عناصر قادرة على الاحتفاظ بالكرة وبناء اللعب بشكل جيد، ما جعل المواجهة تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا طوال التسعين دقيقة.

خطة مناسبة

وأشار قائد الفراعنة إلى أن الجهاز الفني وضع خطة مناسبة لطبيعة اللقاء، وتمكن اللاعبون من تنفيذها بالشكل المطلوب داخل الملعب، مضيفًا أن سير المباراة جاء في صالح المنتخب المصري، وأن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأهم في هذه المرحلة من البطولة، خاصة مع اشتداد المنافسة في دور المجموعات.

الأجواء الجماهيرية

وتطرق نجم ليفربول للحديث عن الأجواء الجماهيرية، مؤكدًا أن الحضور كان مميزًا، وأن اللعب على الأراضي المغربية يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، مشيرًا إلى شعوره بالفخر باللعب وسط الجماهير المصرية، إلى جانب التفاعل الكبير من الجماهير المغربية، وهو ما أضفى أجواءً استثنائية على المباراة.

مواصلة النتائج الإيجابية

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لمواصلة النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، مشددًا على أن المنتخب يسعى للاستمرار بنفس الروح والتركيز من أجل التقدم خطوة بعد أخرى في مشوار البطولة القارية.

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدف الفوز لمنتخب مصر من ركلة جزاء، ليقود الفراعنة للانفراد بصدارة المجموعة الثانية، وضمان العبور المبكر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصريحات محمد الشناوي

أعرب محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة نهائي حقيقي بالنسبة للاعبين.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر الاهلي

