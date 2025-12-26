حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا

وجه حسام حسن مدرب منتخب مصر، رسالة شكر لـ جماهير المغرب ومصر؛ بعد فوز المنتخب الوطني على جنوب إفريقيا، اليوم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب حسام حسن، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة".

وفي سياق متصل، أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن ثقته الكبيرة في جميع عناصر الفراعنة، بعد الفوز الذي حققه المنتخب على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية، والذي ضمن به المنتخب التأهل رسميًا إلى دور الـ 16 من البطولة.

أكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن القائمة تضم 28 لاعبًا قادرين على تقديم الإضافة في أي وقت، وتمثيل منتخب مصر بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه، موضحًا أن الجهاز الفني يثق في كل العناصر دون استثناء.

التحكيم في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تطرق المدير الفني لمنتخب مصر إلى التحكيم، مؤكدًا أنه لا يملك تعليقًا على أداء الحكام في مباراة جنوب إفريقيا.

وشد على احترامه الكامل لوجهة نظر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بشأن التحكيم، مفضلًا التركيز على ما يقدمه فريقه داخل الملعب.

أهمية كرة القدم للشعب المصري

أوضح حسام حسن أنه يدرك جيدًا مدى أهمية كرة القدم بالنسبة للشعب المصري، وحجم ترقب الجماهير لكل مباراة يخوضها المنتخب، مؤكدًا أن تحقيق الفوز؛ يمثل مصدر سعادة لملايين المصريين الذين ينتظرون دائمًا رؤية منتخبهم في أفضل صورة.

وأشار المدير الفني إلى أنه تحدث مع اللاعبين قبل اللقاء، وطالبهم ببذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن اللعب بقميص المنتخب مسؤولية كبيرة تتطلب التركيز والانضباط والروح القتالية في كل مباراة.

واختتم حسام حسن تصريحاته، بالتأكيد أن مشوار كأس الأمم الإفريقية لا يزال طويلًا، وأن المنتخب تجاوز خطوة مهمة فقط، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل استكمال المشوار وتحقيق الهدف المنشود في البطولة القارية.