المصرية للاتصالات تستدرج الأهلي إلى الأشواط الإضافية في كأس مصر

اتجه فريقا الأهلي والمصرية للاتصالات إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1 الذي حسم اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام.





أحرز عمر كمال هدف تقدم الأهلي في شباك المصرية للاتصالات في الدقيقة41 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار قابلها عمر كمال بتسديدة من لمسة واحدة سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 81 أحرز مصطفي فوزي هدف تعادل المصرية للاتصالات بعد تسديدة أرضية زاحفة.





ضم تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومحمد عبدالله وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ونيتس جراديشار.