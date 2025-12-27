أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج الكبير داود عبد السيد، أحد أهم رموز السينما المصرية والعربية.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها، إن الراحل صاحب تجربة فنية متفردة، أثرت الوجدان، وطرحت أسئلة الإنسان والمجتمع بصدق وعمق.

وأكدت الشركة المتحدة أن الراحل كان نموذجا نادرا للمبدع المثقف، الذي قدم أعمالا خالدة ناقشت قضايا الإنسان والمجتمع بجرأة وصدق وعمق، وأسهمت في ترسيخ مكانة السينما المصرية كأداة للتنوير.

وتقدمت الشركة المتحدة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وجمهوره في مصر والعالم العربي.

وأكدت أن إرثه الفني والفكري سيظل حاضرًا، وأن أعماله ستبقى شاهدة على موهبة استثنائية ورؤية لا تموت رحم الله الفقيد، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.