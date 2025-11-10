الكرملين: بوتين يزور الهند قبل نهاية العام الجاري

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم "الإثنين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري زيارته المقررة إلى الهند قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "إننا نعمل بفعالية على التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى الهند، والمقرر أن تُجرى قبل نهاية هذا العام ، ونأمل أن تكون زيارة مجدية".

وأوضح المتحدث، عندما سُئل عن تعليقه على تقرير "إيكونوميك تايمز" حول استعدادات روسيا والهند لتوقيع اتفاقية تسمح بنقل العمالة ، قال : "دعونا لا نستبق الأحداث ، سنعلن عن جميع الاتفاقات التي من المقرر التوصل إليها في الوقت المناسب".