مستعمرون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

في سياق ذي صلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، تزامنا مع خروج طلبة المدارس.

وقال الناشط في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" عماد أبو شمسيه، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المؤدي إلى شارع الشهداء ومنطقة تل رميدة، تواصل منذ اسبوعين إغلاقها الحاجز بشكل يومي لساعات، تزامنا مع خروج طلبة المدارس إلى بيوتهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن خطة لإذلال الطلبة والأهالي، لإجبارهم على ترك المدرسة والمنازل، في سياق تضييق الخناق عليهم وتنفيذ المخططات الاستعمارية والتوسعية في تلك المنطقة.

